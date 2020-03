Inzlingen Dem Clown ist das Lachen vergangen

Danach ist dem Inzlinger Zauberer und Clown derzeit allerdings überhaupt nicht mehr zumute. Ihm ist das Lachen regelrecht vergangen. Denn Patrick Heffele, wie Pat im Leben jenseits von Clownerie und Zauberei heißt, ist Künstler im Hauptberuf. Die Freude seiner Mitmenschen ist sein Broterwerb. Und der ist aufgrund der Coronakrise von heute auf morgen komplett weggefallen. Denn wenn Menschen sich nicht mehr treffen dürfen, gibt es keine Feste mehr, keine Feiern, keine Anlässe, keine Engagements. Und somit keine Einnahmen.

Terminabsagen bis in den Juli hinein

Pat ist in der Region dies- und jenseits der Grenze bekannt und beliebt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Es ist daher normalerweise gar nicht so einfach, den 45-Jährigen kurzfristig für einen Auftritt als Clown, Zauberer oder beides zu buchen. Denn der Inzlinger ist gefragt. So gefragt sogar, dass der zweifache Familienvater seine beiden erlernten Berufe – Gas-Wasser-Installateur und Erzieher – vor Jahren schon an den Nagel gehängt hat, um sich ganz seinen künstlerischen Talenten zu widmen. Und es lief prima. Bis Covid-19 kam.

„Plötzlich ist alles weg. Seit Mitte März bin ich faktisch arbeitslos“, sagt Heffele etwas resigniert. Seitdem die Coronakrise voll durchgeschlagen hat und Maßnahmen wie Versammlungs- und Veranstaltungsverbote greifen, hagelt es Stornierungen. „Am Anfang wurden nur ein paar einzelne Veranstaltungen abgesagt, für die ich gebucht war. Aber jetzt kommen die Absagen schon bis in den Juli hinein“, sagt Clown Pat. „Ungefähr 20 Absagen sind es bis jetzt. Den Ausfall hole ich nie mehr rein.“ Weggefallen ist auch sein Engagement bei den „Klinik-Clowns“.

Allzu lange überbrücken könne er so nicht, sagt der gebürtige Inzlinger. Denn es gilt, eine vierköpfige Familie zu ernähren. Daher rechnet der Zauberkünstler „erst mal mit einer Durststrecke – und die geht wohl nicht nur bis Ende April“.

Ausfälle will er lieber nicht geltend machen

Aber ist das Coronavirus denn keine „höhere Gewalt“, die er bei seinen Vertragspartnern eventuell finanziell geltend machen könnte? Patrick Heffele lehnt solche Gedankengänge ab: „Wenn du deinen Kunden mit so etwas kommst, dann bucht dich doch kein Mensch mehr.“ Klar, als Künstler zehrt man von seinem Ruf, von guter Mundpropaganda.

Um über die Runden zu kommen, hat Heffele als „Soloselbstständiger“ beim Land Baden-Württemberg einen Antrag auf Soforthilfe gestellt. Betrieben bis zu fünf Mitarbeitern können maximal 9000 Euro für drei Monate gewährt werden. „Ich hoffe mal, dass für mich etwas abfällt“, ist Pat vorsichtig.

Was er mit der zwangsläufig freien Zeit macht? Als gelernter Handwerker „vieles am Haus, was bisher liegengeblieben ist“. Und mit den Kindern geht es oft an die frische Luft. Sie brauchen Ausgleich, denn sie haben – dem Internet sei Dank – für die Schule weiterhin richtig viel zu tun. „Da muss ich einiges helfen, kann aber nicht bei beiden gleichzeitig sein“, berichtet der 45-Jährige.

Und sonst? „Neues einstudieren, anderes überarbeiten und verbessern“, sagt Patrick Heffele mit Freude in der Stimme. Denn auch er weiß: Es wird ein Leben nach der Coronakrise geben. Dann wird auch er, der Berufs-Freudebringer, wieder gebraucht. Die Menschen werden Nachholbedarf haben, sich sehen und zusammen lachen wollen. Vielleicht sogar mehr als zuvor.