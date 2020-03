Komplett „dicht“ ist seit Montagabend der Grenzübergang zwischen Inzlingen und Riehen. Hinweisschilder an den aufgestellten Absperrbaken verweisen auf die Übergänge in Lörrach-Stetten und Grenzach am Hörnle. Ganz so „radikal“ wie beispielsweise zwischen Alt-Weil und Riehen – dort sind sogar Baustellenzäune verschraubt worden – ist die Grenze in Inzlingen allerdings nicht gesperrt: Sowohl Radfahrer als auch Fußgänger kämen theoretisch problemlos um die Absperrbaken herum, obgleich dies behördlicherseits bestimmt nicht erwünscht ist. Einen bemerkenswerten Nebeneffekt hat die Grenzschließung: In Inzlingen ist es ruhig wie selten. Auf der Riehenstraße rollt nur noch sehr wenig Verkehr. tn/Foto: Tim Nagengast