Inzlingen Die Wasserpreise fallen

Dass die Gemeinde Inzlingen den Frischwasserbezugspreis absenken kann, ist vor allem Überschüssen aus den Jahren 2016 bis 2018 geschuldet, wie Kämmerin Dorothee Schottmüller im Gemeinderat darlegte. Ohne diese „Kostenüberdeckungen“ würde der Gebührensatz sonst bei 2,72 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser liegen – ein deutliches Mehr. Da Städte und Gemeinden – von besonderen Ausnahmen abgesehen – mit dem Wasserverkauf aber keinen Gewinn machen dürfen, orientieren sich die entsprechenden Gebührensätze stets an den tatsächlichen Betriebskosten.

Kanaldigitalisierung

In die Gebührenkalkulation für die Jahre 2023/24 für das Abwasser nimmt die Gemeinde Inzlingen übrigens die Kosten für das geplante Projekt „Kanaldigitalisierung“ auf. Dies nicht nur, um die Digitalisierung dieses Bereiches voranzutreiben, sondern auch, um große Gebührenausschläge nach oben oder unten zu vermeiden, wie Schottmüller erläuterte. Denn in die Kalkulation für das laufende und das kommende Jahr sind Ausgaben von 85 000 Euro für eine Kanalbefahrung eingeflossen. Da eine solche in den Folgejahren aber nicht ansteht, würde auch die Ausgabe dafür wegfallen – was sinkende Gebühren für den Verbraucher bedeuten würde. Um dies zu vermeiden, hängt man direkt danach das Digitalisierungsprojekt an. Die dafür fälligen Kosten werden nämlich auf die Gebühren umgelegt, sodass diese in den kommenden Jahren in Inzlingen stabil bleiben dürften.