Brauchen die Menschen in der heutigen, von Kriegen und Vertreibung geprägten Zeit mehr denn je „einen Jemand, der bleibt, wenn andere gehen? Einen Jemand, der mitträgt, was man alleine nicht mehr halten kann? Einen Jemand, der die Menschen sieht, auch wenn sich die Menschen selbst verloren haben? Ist da jemand, der die Menschen wirklich liebt?“ Diesen Fragen widmete sich die Feier der Heiligen Osternacht in der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul in Inzlingen in der Nacht zum Ostersonntag.