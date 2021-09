Inzlingen Einfach mal wieder schön

Viele Monate lang hatte die Gruppe „Ashankur“, die von Judith Dumas geleitet wird, darauf gewartet, wieder eine Veranstaltung durchzuführen. So sei man froh gewesen, diesen Jazzabend durchführen zu können. „Wenn was geht, muss man es sofort machen“, sagte Ingrid Schell, für die Öffentlichkeitsarbeit der Gruppe zuständig. In „normalen Jahren“ würden vier Projekte durchgeführt, so Schell, jetzt sei man über dieses eine schon froh.

Ashankur ist ein Trainingszentrum für Mädchen und Frauen in Indien und soll ihnen eine neue Perspektive geben. „Denn indische Frauen, vor allem auf dem Land, haben meist ein schweres Schicksal“, wie Schwester Prisca, Leiterin des von Jesuiten betreuten Ashankur, in einem Brief mitteilen ließ.

Die Gruppe freut sich, dass sie nun dieses Projekt unterstützt, denn die „Brücke nach Mattampally“ sei aus unerklärlichen Gründen abgebrochen, sagte Schell. „Wir hatten leider keinen Kontakt mehr und auch keine Rechenschaftsberichte über die Verwendung unserer Spenden.“ Daher habe man sich dazu entschlossen, nun in Ashankur Hilfestellung zu leisten, hielt Schell fest.