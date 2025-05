Inzlingen: Eltern müssen für Betreuung mehr zahlen

Die aktuelle Kostendeckung in der flexiblen Nachmittagsbetreuung liegt im Moment bei 83 Prozent, bei der verlässlichen Grundschule sogar nur bei 66,5 Prozent. Da nach den bestehenden Voraussagen in Zukunft die Kinderzahlen nicht zunehmen, sondern sogar leicht zurückgehen werden, muss neu kalkuliert werden.

Die Kosten, so heißt es in der Verwaltungsvorlage, werden aber auf Grund des Rechtsanspruches auf Betreuung in den kommenden Jahren steigen. Für ein Kind, das an der flexiblen Nachmittagsbetreuung teilnimmt, werden derzeit pro Monat 165 Euro fällig, jeweils weitere fünf Euro für Mittagessen und Betreuung. Für Geschwisterkinder werden nur 82 Euro berechnet. Die Verwaltung informierte sich vor ihrem Vorschlag in anderen Orten des Kreises. Dabei stellte sie fest, dass die Kosten überwiegend höher liegen.