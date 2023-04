Inzlingen Ensemble Pentakkord begeistert

Auf der Höhe seiner Zeit

Eröffnet wurde das Konzert mit Paul Taffanels vielgestaltigem Bläserquintett in g-Moll. Taffanel, selbst virtuoser Flötist und Professor am Pariser Conservatoire, bewegt sich gerade mit diesem Werk auch als Komponist auf der Höhe seiner Zeit und schuf mit seinem Quintett ein heute noch geschätztes und vielgespieltes Originalwerk in der Standardbesetzung Holzbläserquintett.

Sichere Intonation

Mit Hochachtung vor den technischen Herausforderungen, jedoch auch mit beachtlichem Können und Liebe zum Detail widmete sich das Ensemble Pentakkord dieser spätromantischen Komposition. So nahm man im Allegro con moto kurzweilige Kontraste zwischen bewegter Lyrik und beherzten marcato-Artikulationen wahr, freute sich über ein sicher intoniertes Hornsolo im Andante und bewunderte im Vivace die vorausschauende sensible Gestaltung des Ensembles vor allem in den harmonisch modulierenden Teilen.