Inzlingen Freudenfeuer im Namen der Kunst

Von Tim Nagengast

Der große Zuspruch vom Vorjahr hat ihnen Mut für eine Neuauflage gemacht: Die drei örtlichen Künstler Max Meinrad Geiger, Dagmar Henneberger und Georges Bornschlegl öffnen im Rahmen von „Kunst in Inzlingen“ erneut ihre Ateliers und spannen dabei mit Marc Geiger, Karin Moreno-Gut und Paolo Pinna zusammen. Die viertägige Ausstellung verspricht spannend zu werden.

Inzlingen. Ihre Kunstarten und -stile könnten kaum verschiedener sein und doch gibt es eine große gemeinsame Schnittmenge bei Henneberger, Bornschlegl, Geiger junior und senior, Pinna und Moreno-Gut: Sie kennen sich teils seit vielen Jahren, lieben ihre Arbeit(en), mögen sich und schaffen gerne miteinander. Der Besucher soll dies sehen und spüren, wenn sich die Türen der Ateliers 1, 2 und 3 an den kommenden beiden Wochenenden öffnen. Die Vernissage ist übermorgen, Freitag, 19.30 Uhr, im Hof der Alten Schule an der Sonnhalde (u siehe Infokasten).

Im Atelier 1 (Erdgeschoss und Hof der Alten Schule) stellen Max Meinrad Geiger, sein Sohn Marc Geiger und Karin Moreno-Gut ihre Werke aus. Paolo Pinna und Dagmar Henneberger gewähren Einblicke in ihr kreatives Wirken im ersten Obergeschoss (Atelier 2) des gleichen Gebäudes. Wer die Ergebnisse des Schaffens von Georges Bornschlegl sehen will, muss nur wenige Meter die Sonnhalde hinabgehen: Im Eckhaus Sonnhalde/Pfarrgasse (am „Hupferplatz“) wird das Atelier 3 geöffnet. Bornschlegl hat entsprechende Hinweisschilder gefertigt, die den Rundgang von Künstlerwerkstatt zu Künstlerwerkstatt einfach machen werden.

Max Meinrad Geiger

Geiger hat sein Atelier in der Alten Schule bereits seit 1975; seine Feuertulpentürme sowie weitere Objekte im öffentlichen Raum sind in der Region bestens bekannt. Einen solchen (kleinen!) Turm will Geiger auch übermorgen als „Freudenfeuer“ im Rahmen der Vernissage entzünden.

„Where do we go from here?“ (Wo gehen wir von hier aus hin?) ist eine Frage, die den Künstler seit Jahren umtreibt und die auf so manchem seiner Werke zu finden ist. Ganz neu hat sich Geiger nun die digitale Bildbearbeitung als Betätigungsfeld ausgeguckt. So zeigt er im Rahmen von „Kunst in Inzlingen“ erstmals einige Scribble-artig mit dem Finger am Bildschirm bearbeitete Bilder mit Inzlinger Motiven – vom „Sumpfloch“ im eigenen Garten bis zu Gebäuden.

Marc Geiger

Der Sohn Max Meinrad Geigers ist von Haus aus Diplom-Sozialpädagoge und – seinem Vollzeitkünstler-Papa sei Dank – quasi in dessen Atelier aufgewachsen. Er präsentiert dort einige Metall- sowie wie „Leuchtobjekte“. Dahinter verbergen sich echte, beleuchtete Röntgenaufnahmen in Rahmen aus naturbelassenem Stahl.

Karin Moreno-Gut

Moreno-Gut lebt und arbeitet in Lörrach. Sie stellt in Inzlingen einige ihrer filigranen, gegenständlich-realistischen Bleistiftzeichnungen aus. Als Farbtupfer stechen hier oftmals Details aus Acryl hervor. Auch ihre „Diktatoren“- sowie die Donald-Trump-Serie bringt Moreno-Gut zu „Kunst in Inzlingen“ mit. Surrealistische, bisweilen gar ironische Anspielungen sind in diesen Werken durchaus gewollt, wie die Künstlerin betont.

Dagmar Henneberger

Die Kunstmalerin hat seit elf Jahren ein Atelier in der Alten Schule, wo ihr, sie augenzwinkernd bekennt, der Platz „einfach nie reicht“. Immer größer werden ihre emotionalen, abstrakten, farb- und materialgewaltigen, kraftvollen Bilder, die mal an die schäumende See, mal an einen brodelnden Vulkan erinnern.

Paolo Pinna

Der ursprünglich aus Sardinien, heute aus Lörrach stammende Holz- und Steinbildhauer bringt für „Kunst in Inzlingen“ in erster Linie Holzskulpturen mit. Gefertigt ausschließlich aus „Holz von hier“, wie er hervorhebt. Oft haben die von ihm geschaffenen figürlichen Skulpturen die Liebe zum Thema, aber auch „Flucht“ und „Asyl“ sind – ganz aktuell – bei genauerer Betrachtung zu entdecken. Pinna hat seine Arbeit von der Pike auf gelernt und gibt sein Können in zahlreichen Kursen weiter.

Georges Bornschlegl

Das dritte Atelier im Rahmen von „Kunst in Inzlingen“ gehört und betreibt Georges Bornschlegl. Dort, an der Pfarrgasse 2, bearbeitet er Stein und Industriestahl. Mal mit dem Schweißgerät, mal funkensprühend mit der Flex. Gerne kombiniert der seit drei Jahren im Waieland wohnende gebürtige Bayer dabei beide Materialien. Heraus kommen schließlich Plastiken wie sein „Memorial of World Trade Center“ oder der „Baum der Erkenntnis“. Bornschlegl lässt, wie man als Betrachter, der sich auf die Arbeiten einlässt, sieht, seine ganze Energie in die Plastiken fließen. „Dabei bin ich gar kein Handwerker, sondern totaler Autodidakt“, sagt er – was man kaum glauben mag.

Seine erste eigene Skulptur schuf Bornschlegl anno 1978. Das gute Stück steht nun daheim in seinem Inzlinger Wohnzimmer und ist „absolut unverkäuflich“. Ob er es dennoch bei „Kunst in Inzlingen“ zeigen wird?

Rahmenprogramm

Die Vernissage am Freitag, 10. November, 19.30 Uhr, wird von Bürgermeister Marco Muchenberger eröffnet. Für die musikalische Umrahmung sorgen Birte Niemann und Graziella Schwarz.

Die Vernissage von „Kunst in Inzlingen“ findet am Freitag, 10. November, 19.30 Uhr, im Innenhof der Alten Schule (Sonnhalde 1) statt. Atelier 1 (Alte Schule, EG), Atelier 2 (Alte Schule, 1. OG) und Atelier 3 (Pfarrgasse 2) sind geöffnet am Samstag, 11. November, 14 bis 18 Uhr, am Sonntag, 12. November, 11 bis 18 Uhr, am Samstag, 18. November, 14 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 19. November, 11 bis 18 Uhr.