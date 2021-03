Inzlingen Für tadellosen Wasserfluss

Die Sanierung der entsprechenden Versorgungsleitungen betrifft in den ersten drei Quartalen dieses Jahres die Strecke von der Dorfstraße Nummer 1 bis Nummer 44, so der Beschluss des Gemeinderates, der einstimmig erfolgte. Damit verbunden ist die Sanierung von 31 Hausanschlüssen. Die Sanierung der Wasserversorgungsleitungen wurde notwendig, weil in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Rohrbrüche aufgrund der alten Graugussleitungen auftraten.

Im Rahmen eines kurzen Referats erläuterte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag Hannes Kühlcke von bnNetze die Sanierungsmaßnahmen für die bereits im vergangenen Jahr 65 000 Euro aufgewendet wurden. Er nahm auch zu Fragen der Wasserqualität in Inzlingen Stellung und teilte den Gemeinderäten mit, dass entgegen den Vorkommnissen in Lörrach für Inzlingen keinerlei Beeinträchtigungen bestehen. In Lörrach war es jüngst aufgrund eines technischen Problems zur Verunreinigung mit coliformen Bakterien im Trinkwasser gekommen.