Inzlingen: Gasthaus „Kranz“ eröffnet unter neuer Leitung

Damit knüpfen die neuen Betreiber des „Kranz“ an eine Tradition in Inzlingen an. Denn gerade auch die örtlichen Vereine wussten es immer sehr zu schätzen, dass sie auch zu späterer Stunde noch ins „Bierhuus“ gehen konnten, um dort etwas zu essen und zu trinken. Auch die Bundeskegelbahn bleibt in Betrieb, so dass einem gemütlichen Kegelabend nichts im Wege steht. Außerdem steht ein Nebenzimmer für besondere Anlässe zur Verfügung. Im Sommer lädt eine Gartenwirtschaft zum Verweilen ein.