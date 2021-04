Inzlingen Gegen diese Heimsuchung gewappnet

Die Analyse erfolgte dazu in mehreren Abschnitten, die nun in dem vorliegenden Handlungskonzept mündeten. Dazu waren bereits zuvor in mehreren Sitzungen des Gemeinderates die Erhebungen zum Ist-Zustand vorgestellt worden. Zudem fanden dazu auch zwei Bürgerversammlungen statt.

Im vorliegenden Konzept arbeitete Blau detailliert die Gefahrenstellen bei Hochwasserereignissen heraus. Anhand von Modellrechnungen wurde prognostiziert, wie schnell Gefahrenlagen eintreten können und wie hoch die Risiken für Gebäude und Infrastruktur sind. Auch Energieversorger kamen zu Wort. Einbezogen wurde zudem die Gefahr von Bodenerosionen.

Bürgermeister Muchenberger betonte in diesem Zusammenhang, dass es für die Gemeinde ohne große Vorwarnzeiten ein Hochwasserereignis geben könne. Gemeinden an Flussläufen könnten in solchen Fällen auf Meldungen der Oberlieger zurückgreifen, was für Inzlingen nicht der Fall sei. Hier können sich Gefahrenlagen daher sehr schnell ändern oder eintreten.

Das Handlungskonzept sieht nun vor, starke Wasserströmungen aufzuteilen und zu verlangsamen. Dazu gehört auch die Schaffung von Rückhaltevarianten.

Auf Rückfrage von Thilo Glatzel (SPD) „Haben wir in der Neumatt alles richtig gemacht?“ betonte Blau, dass man im künftigen Baugebiet Neumatt den Planern das Konzept bereits mit auf den Weg gegeben habe.

Befürchtungen aus dem Rat, dass mit dem Konzept künftige Planungen von Bauvorhaben einschränkt würden, verneinte der Hydrologe: Man gebe nur eine Handreichung, was es bei der Planung zu bedenken gebe.

Hanspeter Bachthaler und Karl Fisch (beide CDU) wollten wissen, ob mit diesem Konzept Landwirte Einschränkungen für ihre Anbauflächen drohten. In diesem Fall könne man der Vorlage nicht zustimmen. Auch das verneinte Blau, man könne den Grundeigentümern nichts vorschreiben, sondern lediglich fachliche Empfehlungen geben.