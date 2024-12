Tradition wieder aufleben lassen

In seiner Ansprache ging Pfarrer Armin Graf auf die ehemalige Wallfahrt nach Chrischona ein, die vor 520 Jahren endete, also noch vor der Reformation. Er möchte diese alte Tradition wieder aufleben lassen. So wie am vergangenen Sonntag könnten die Menschen aus der Umgebung sich künftig jedes halbe Jahr auf dem Weg machen und zusammen Gottesdienst feiern. Dabei ist es egal, welcher Konfession sie angehören, ob sie gläubig sind oder nicht. Jeder ist willkommen, sagt Graf in seiner Ansprache. So waren auch dieses Mal verschiedene Konfessionen zur Wallfahrt aufgebrochen. Und weil St. Chrischona ein Pilgerort bleiben soll, gibt es ein Pilgerheft, das sich die Teilnehmer abstempeln lassen können.