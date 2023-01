Inzlingen Grundlagen für die Zukunft schaffen

Inzlingen (ov/tn). In Khokana unterstützt der Verein Nepal-Inzlingen unter anderem den Kindergarten und hat auch zwei Patenkinder. „Im Kindergarten ist der Alltag wieder eingekehrt – nach Corona“, freut sich Klaus Bender. Die Anzahl der betreuten Kleinkinder wachse stetig, das Kindergartenteam sei „mit Leib und Seele um das Wohl der Kinder bemüht“.

Benders konnten außerdem alle Patenkinder treffen. „Die Motivation, die Schule zu besuchen, ist riesengroß, Bildung wird als Schlüssel für ein besseres Leben verstanden“, sagt der 64-Jährige. Als Beleg zitiert er aus einem Brief, den eines der Patenkinder an den Verein Nepal-Inzlingen geschickt hat: „Your support has made my life better. I hope you and your families stay happy and healthy always and you get more strength to help kids like me.“ Zu deutsch: „Ihre Unterstützung hat mein Leben verbessert. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien fröhlich sowie gesund bleiben und noch mehr Kraft bekommen, um Kindern wie mir zu helfen.“