Inzlingen Handtasche und Aktentasche weg

Inzlingen. Die Bewohner eines Hauses am Bützmattweg haben am Montagmorgen bemerkt, dass eine Handtasche und eine Aktentasche fehlten. Beide waren im Flur abgelegt und von außen durch eine Scheibe gut zu sehen. Aufbruchspuren am Haus waren aber nicht feststellbar, wie die Polizei mitteilt. Wie der oder die Täter ins Haus gelangten, sei nicht bekannt. Andere Dinge wurden nicht angerührt.

Die hochwertige Handtasche mitsamt Geldbeutel wurde am Montagmorgen bei den Glascontainern an der Riehenstraße wieder gefunden. Das Bargeld fehlte. Weiterhin verschwunden blieb die Aktentasche. Darin waren ein Laptop und ein Handy, heißt es im Polizeibericht. Als Tatzeitraum kommt die Nacht von Sonntag auf Montag in Betracht.

Das Polizeirevier Lörrach bittet um Hinweise unter Tel. 07621/176 500.