Inzlingen: Harmonika-Club Inzlingen gibt nicht auf

Rückblick: In seinem Jahresbericht beleuchtete Vorsitzender Thomas Kunzelmann dennoch ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr 2023. In den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte er den Maihock, der an der Pfarrschüre zu einer für die Bevölkerung attraktiven Veranstaltung wurde. Das Platzkonzert am Wasserschloss sei darüber hinaus ein voller Erfolg gewesen. In sozialer Hinsicht habe man andere Inzlinger Vereine durch Spenden unterstützt und sei auch auf diese Weise dem Aspekt der Gemeinnützigkeit gerecht geworden, bilanzierte der Vorsitzende.

Sonstiges: Dankesworte richtete er an Bürgermeister Marco Muchenberger für die Zurverfügungstellung des Probelokals. Den Bericht der Materialverwalterin verlas ebenfalls Thomas Kunzelmann. Er bezifferte in dem Bericht den Wert der Instrumente und Noten beziehungsweise deren Abschreibung. Das Protokoll der vergangenen Hauptversammlung verlas Schriftführerin Sonja Taruttis.