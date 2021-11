Rückschau

„Wir haben nichts verlernt“, freute sich Kunzelmann, als er über die kürzlich stattgefundene erste Probe der verbliebenen fünf aktiven Akkordeonspieler berichtete. Sein erster Dank ging an Daniel Bregger, der nach einer Auszeit nun wieder den Posten des musikalischen Leiters übernommen hat. Bei den befreundeten Vereinen in Grenzach-Wyhlen und Kandern nehmen die Musiker ebenfalls an Proben teil, ließ der Vorsitzende wissen. Große Probleme bereitet weiterhin die Nachwuchsgewinnung. Zwar werde man jährlich zum Vorstellen des Instruments auch in die Buttenbergschule eingeladen, doch reiche dies leider nicht aus, merkte Kunzelmann an. Mit 15 Todesfällen sank die Mitgliederzahl in den vergangenen beiden Jahren auf 123.