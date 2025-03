Während des Urlaubs wurde in ein Haus im Erstelweg eingebrochen. Zwischen Samstag, 15. März, und 22. März schlugen Unbekannte ein Fenster ein. Es liegen noch keine Erkenntnisse über das Diebesgut vor. Zeugen sollen sich bitte melden. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621 /176-0 (24 h) erreichbar. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgern eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.