Inzlingen „In Inzlingen kann man gut sein“

Vor allem die vielen kleinen Ereignisse bleiben hängen

An Inzlingen wird er sich gerne erinnern. „Hier kann man gut sein. Es ist ein sehr freundliches Völkchen, das hier lebt.“ Er habe einen guten Zugang zu den Menschen gefunden und obendrein den offenen, freundschaftlichen Umgang mit der katholischen Schwestergemeinde als sehr bereichernd empfunden.

Eigentlich, so sinniert Walkling, gab es in den vergangenen Jahren nicht dieses eine große Ereignis, das ihm besonders im Gedächtnis verhaften bleibe. „Es waren vielmehr diese vielen kleinen Sequenzen der Begegnung mit den Menschen, die wertvoll waren.“ Und bei mancher Arbeit in der Polizeiausbildung sei ihm klar geworden, was es heutzutage bedeute, Polizist zu sein.

In der Krankenhausseelsorge sei er aufgrund der coronabedingten Einschränkungen in etlichen Fällen einziger Ansprechpartner für Patienten gewesen, berichtet Walkling. Da sei auch sehr deutlich geworden, wie wichtig das Gespräch oder einfach nur ein gemeinsames Gebet für die Menschen seien. „All diese kleinen Begegnungen fügen sich wie Mosaiksteinchen zu einem positiven Gesamtbild zusammen.“

Der scheidende Inzlinger Pfarrer sieht seine neue Aufgabe aus der evangelischen Position, dass Menschen Fragen plagen. Und der Telefondienst sei gerade – aber nicht nur – in der Zeit der Coronapandemie auch als großer Faktor im Angebot der Kirchen zu sehen: „Denn, wir können Zeit mitbringen.“ In Anlehnung an den Religionsphilosophen Martin Buber sagt Walkling: „Das Ich braucht das Du.“ Und das Miteinander habe er unter anderem auch in der Zusammenarbeit mit den Ältestenkreisen und dem Freundeskreis der Lukasgemeinde intensiv erlebt.

Eigentlich wollte Walking ursprünglich gar nicht Pfarrer werden. In Sinsheim geboren, studierte er in Heidelberg zunächst Kulturwissenschaften und Theologie und wollte sich eigentlich den Religionswissenschaften und der Ethnologie zuwenden. Die evangelischen Kirchentage hätten ihn jedoch der Seelsorge nähergebracht. Es folgten etliche Praktika, bis er dann in Rheinstetten bei Heidelberg sein Lehrvikariat absolvierte. Weitere Stationen waren die Rechberg-Kliniken in Bretten sowie eine Stelle in Bühlertal, bevor er im September 2014 die Pfarrstelle in Inzlingen annahm.

Christiane Schulz übernimmt Vakanzvertretung

Wenn er nun Inzlingen verlässt, wird Pfarrerin Christiane Schulz aus Lörrach die Vakanzvertretung übernehmen. Und da auf Dekanatsebene ein neuer Stellenschlüssel erstellt werde, könne man derzeit noch nicht sagen, wann die Pfarrei wieder einen eigenen Pfarrer bekommt. Außerdem gebe es auch in der evangelischen Kirche ein Nachwuchsproblem.

Weitere Informationen: Am Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr, findet in der Erstelhalle der Aussegnungsgottesdienst für Pfarrer Tobias Walkling statt.