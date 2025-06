Inzlingen: Inzlingen bekommt eine „Poststation“

„Die Vergütung unserer Partner setzt sich jeweils aus einem festen und einem variablen Teil zusammen – und auf keinen Fall aus ,Kopfzahlen’ oder ähnlichem. Mit dem festen Grundbetrag, den unsere Partner erhalten, können sie in jedem Monat rechnen“, sagt Mombauer. Darüber hinaus bekämen die Agenturbetreiber eine transaktions- beziehungsweise umsatzabhängige Vergütung für einzelne Tätigkeiten.

Postagentur als Frequenzbringer

„Klar ist aber auch, dass das Postgeschäft finanziell nicht das Gesamtgeschäft des Einzelhändlers allein tragen kann“, betont Mombauer. Genau aus diesem wirtschaftlichen Grund habe die Deutsche Post vor Jahrzehnten ihre eigenen „Nur-Post-Standorte“ in Partnerfilialen umgewandelt. Als Agenturbetreiber erziele der Einzelhändler – als Ergänzung zu seinem normalen Geschäft – zusätzliche Einnahmen, sichere gegebenenfalls seinen Standort, bekomme zusätzliche Kunden ins Geschäft und könne dabei obendrein sehr gute Öffnungszeiten anbieten. „Die Bezahlung ist so, dass sie dem Aufwand des Einzelhändlers für das Brief- und Paketgeschäft gerecht wird – nicht mehr, aber auch nicht weniger“, resümiert der Postsprecher.

So funktioniert eine Poststation

Eine Poststation

ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich und bietet nach Angaben der Deutschen Post nahezu alle Postdienstleistungen. Eine Poststation hat einen berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen), einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer. Brief- und Paketmarken können ausschließlich bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, Visa- und Mastercard sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Pakete können an Poststationen auch empfangen werden. Dafür ist – wie bei einer Packstation – eine einmalige Registrierung erforderlich.