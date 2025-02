Inzlingen: Inzlingen will die Raser ausbremsen

Kritik am neuen Verkehrskonzept

Als „Irrsinn“ bezeichnete Gemeinderätin Nadja Lang (CDU) das rechtliche Reglement um die Tempo 30-Bereiche im Zusammenhang mit Fußgängerüberwegen und den Änderungen in der StVO. Sie sagte, die Gemeinde habe jetzt viel Geld für das Verkehrskonzept ausgegeben. Besser wäre es aus ihrer Sicht gewesen, schon viel früher Tempo 30-Zonen in der Riehenstraße einzuführen. Dies war jedoch bisher aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

Dass das umgesetzte Verkehrskonzept nur wenig nütze, bemängelten einige Bürger im Nachgang der Sitzung im Gespräch mit unserer Zeitung, einige von ihnen sind Anwohner an der Riehenstraße. Sie sagten, die umgesetzten Maßnahmen hätten weder in Bezug auf eine langsamere Fahrweise noch auf das „wilde Parken“ an der Riehenstraße etwas gebracht. Es werde immer noch vor und nach den Verengungen an den Bus-Caps oder den Zebrastreifen beschleunigt. Inzlingen habe nur „einen Haufen Geld“ ausgegeben, ohne davon einen wirklichen Nutzen zu haben, hieß es aus Bürgermund.

Aufgrund der Kritik eines Anwohners in der Bürgerfragestunde hatte der Bürgermeister zuvor zugesichert, dass künftig auch in den Abendstunden vermehrt Kontrollen in der Riehenstraße vorgenommen würden.