Inzlingen Inzlinger Minigolfer sind Vizemeister

Am ersten Spieltag in Grötzingen errang die Gruppe aus dem Waieland mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den zweiten Platz. In Rheinau-Freistett fehlten Matthias Reichle und Ben Reichle urlaubsbedingt, so dass das Team nur mit einer minimalen Besetzung antreten konnte. Das Team knüfte trotz großer Bemühungen nicht an die bisherigen Leistungen an und belegte den letzten Platz in der Gesamttabelle. Beim anstehenden Heimspiel auf der eigenen Anlage in Inzlingen wollte man unbedingt punkten, um die rote Laterne abzugeben. Da ein geplantes Sondertraining ins Wasser fiel, musste kurzfristig improvisiert werden.

Die Heimmannschaft vom Bahnengolfsportverein Inzlingen startete mit 107 Schlägen hervorragend, dahinter der bisherige Tabellenführer Grötzingen mit 131 und Freistett mit 140 Schlägen.