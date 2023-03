Inzlingen Inzlinger Wasserschloss im Fokus

Ausblick

Beschlossen wurde bei der Mitgliederversammlung, dass man die erwirtschafteten Mittel des Vereins in die Rücklage für die Sanierung der Westfassade des Wasserschlosses einbringen will.

Geplante Veranstaltungen sind die Grenzsteinwanderung sowie der Ausflug nach Meersburg, die verschoben werden mussten. Ein Liederzyklus mit den Sängern Sepp Beha und Martin Krämer soll am 21. Mai stattfinden, ein weiteres Konzert mit dem Bläserquintett am 7. Juni. Ein weiteres Konzert mit Panflöte und Gitarre ist für Juli geplant. In Vorbereitung ist außerdem eine Dichterlesung sowie eine Veranstaltung mit Otto Bürgelin, der allerlei Moritaten auf Hochalemannisch zum Besten geben wird.

Zudem wird um neue Mitglieder geworben.

Wahlen

Neu in das Vorstandsteam gewählt wurde Isabell Ferrarotto, die künftig in der Verwaltung der Gemeinde die administrativen Aufgaben für den Schlossverein erledigen wird.

Ehrungen

In Abwesenheit geehrt wurde Pfarrer a. D. Konrad Hauser. Er hält dem Schlossverein bereits seit mehr als 50 Jahren die Treue.