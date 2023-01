Inzlingen Junges Vorstandstrio übernimmt

Jugendarbeit

Wie Leandra Zens berichtete, befinden sich aktuell 82 Kinder und Jugendliche in musikalischer Ausbildung. Für das Jahr 2023 versprach sie, nach Corona wieder zur Normalität zurückkehren zu wollen.

Musikalische Rückschau

Dirigent Daniel Meyer machte deutlich, dass – bedingt durch die Corona-Ausfälle – vor allem die Spielpraxis fehlte. Dies habe sich auch beim einen oder anderen Auftritt bemerkbar gemacht. Musikalisch sei das Jahr daher „schwankend“ gewesen. Krankheitsbedingte Absenzen hätten alles nicht einfacher gemacht.

Gleichzeitig teilte der Dirigent mit, dass er sein Engagement beim MVI zum 31. März aus privaten Gründen beenden werde.

Ausblick

Die Suche nach einem neuen Dirigenten habe daher absolute Priorität, wie Reinl betonte. Meyer mahnte außerdem eine Stabilisierung im Probenbetrieb an.

Für das laufende Jahr angekündigt wurden die Teilnahme am Fasnachtsfüür am 26. Februar, eine Papiersammlung am 6. Mai, auswärtige Auftritte in Utzenfeld und in Öflingen sowie die ansonsten üblichen Auftritte in Inzlingen. Das Jahreskonzert soll am 9. Dezember stattfinden. Geplant ist außerdem ein Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Vereinsmitglieder.

Wahlen

Vorsitzende: Eine entsprechende Satzungsänderung ermöglichte es dem Musikverein, Sabine Hefele, Melanie Andris und Florian Siebold als gleichberechtigtes Vorstandsteam an die Spitze zu wählen. Kassiererin: Leandra Zens; Wirtschaftsführerin: Sabrina Braun; Aktivbeisitzer: Marcel Meier und Marc Reinger; Ehrenmitgliedsvertreter: Thomas Früh; Kassenrevisoren: Michael Kramer und Tobias Albiez. Als neue Jugendleiterin wurde Sofie Hefele bestätigt.

Aufnahmen

Neue Aktivmitglieder sind Simon Lämmlin, Jessica Schmidt, Nico Bachthaler und Isabel Carl.

Ehrungen

Für seine 70-jährige Treue zum Musikverein wurde Jakob Drechsle geehrt. Alle übrigen zu ehrenden Mitglieder waren bei der Generalversammlung nicht anwesend.

Förderverein des MVI

Bei der Generalversammlung des MVI-Fördervereins wurde Sandra Haas zur neuen zweiten Vorsitzenden gewählt. Sie löste Thomas Auer ab. Als Kassierer verabschiedet wurde Siegbert Wiedmer nach 25-jähriger Tätigkeit. Ihm folgt Linda Fisch.