„Wählen ist Bürgerpflicht“

Pfarrjugendleiter Jakob Andris und Bürgermeister Marco Muchenberger freuten sich über die große Resonanz mit rund 40 Gästen, die sich die Vorstellung der knapp 20 Kandidaten anhörten und im Anschluss die Gelegenheit zum formlosen Austausch nutzten. Mehrere Familienpizzen standen parat, um den gemütlichen Charakter der Veranstaltung zu untermauern.

Junge Kandidaten gesucht

Nach der Begrüßung fasste Muchenberger zusammen, dass am 9. Juni gleich mehrere Wahlen anstehen. Er zitierte aus einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dass das Wählengehen nicht nur ein Bürgerrecht, sondern auch eine Bürgerpflicht sei. „Lasst die Entscheidungen nicht andere für euch übernehmen“, betonte er und verwies darauf, dass die Europäische Union maßgeblich am Frieden in Europa mitverantwortlich sei. „Parteien an den politischen Rändern wollen das ändern“, warnte er.