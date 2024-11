Inzlingen: Kein finanzieller Spielraum mehr

Spielraum wird kleiner

Selbst die kommunalen Pflichtaufgaben seien kaum aus den Einnahmen zu erfüllen, daher bleibe auch kein Spielraum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten, sagte Muchenberger. Mit einem Minus von 394 000 Euro wird das Defizit nochmals um mehr als 60 000 Euro höher liegen als in diesem Jahr. Muchenberger verwies darauf, dass angesichts der sehr angespannten Finanzlage – nicht nur in Inzlingen – eine Finanzreform auf Landes- und Bundesebene äußerst dringlich sei. Bereits seit Jahren erhielten die Kommunen neue Aufgaben, ohne dass gleichzeitig die finanzielle Sicherstellung erfolge. Nunmehr wirke sich auch der Fachkräftemangel in den kommunalem Bereichen sehr nachteilig aus.

Für die Gemeinde stehen im Entwurf zunächst 7,001 Millionen Euro als Einnahmen und 7,395 Millionen Euro als Ausgaben. Die Pflichtaufgabe der Kinderbetreuung führt seit 2023 zu deutlich steigenden Personal- und Betriebsausgaben.