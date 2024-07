Inzlingen: Kindergartenbeiträge steigen

Glatzel erinnerte die Verwaltung daran, dass seine Fraktion schon seit längerem ein neues Gebührenmodell mit einkommensabhängiger Staffelung der Beiträge fordere. Dies lehnte Bürgermeister Marco Muchenberger jedoch mit Verweis auf den „großen Aufwand“ ab, der der Einführung einer solchen Sozialstaffel vorausgehe. Glatzel ließ diese Argumentation aber mit Verweis auf die Nachbargemeinden Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden nicht gelten. Dort gibt es nämlich solche Gebührenmodelle. „Dort läuft das hervorragend. Wieso sollte das bei uns nicht gehen? Ich verstehe das nicht“, schüttelte Glatzel den Kopf. In Inzlingen gebe es einen sehr hohen Anteil von Grenzgängern, die entsprechend gut verdienten und daher höhere Kindergartenbeiträge leicht schultern könnten, um Geringverdiener zu entlasten. Am Ende konnte Glatzel sich mit seiner Argumentation aber nicht durchsetzen. Dabei kündigte er noch an, Kontakte zu den Gemeinderäten von Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden aufzunehmen, um sich über die dortigen Gebührenmodelle zu informieren.

Bürgermeister Muchenberger konnte in Glatzels Vorschlägen jedenfalls keinen Vorteil erkennen, der den Aufwand rechtfertigen würde. „Unterm Strich ist die Gesamtsumme doch dieselbe – sie würde nur anders verteilt“, sagte der Rathauschef. Eine Gebührenerhöhung müsse so oder so kommen – ob mit oder ohne Sozialstaffel. Mit dem Plus von 7,5 Prozent halte Inzlingen sich an die Empfehlung von Städte- und Gemeindetag.