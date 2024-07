Inzlingen: Konzert der Kantorei Lörrach

Und Geiß fragte sich und seine gottesdienstliche Hörerschaft, wo die Rückzugsräume seien, die wir bräuchten, wenn wir wie David in Engpässe gerieten. Mit Blick auf David zeigte Geiß eine Problemlösung, die denen der Blick auf Gott biete, die sich in Lob und Gebet an ihn hielten. Und so ergaben sich helfende Horizonte im Hören auf David in Psalm 34 und Inhalte der Motette: „Preiset mit mir die Größe des Herrn, der mir antwortete und mich aus all meinen Ängsten entriss.“