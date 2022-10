Inzlingen Kostensteigerung im sechsstelligen Bereich erwartet

Im ersten Schritt kommt das Hauptgebäude – also das direkt an der Sonnhalde – an die Reihe, in einem zweiten Schritt dann das untere Schulhaus. In diesem soll während der Umbauarbeiten eine Interimslösung geschaffen werden – inklusive Containern, an deren möglichen Standorten sich im Gemeinderat allerdings noch die Geister schieden. Schließlich werde auf dem Areal gearbeitet, und es kämen auch Maschinen zum Einsatz. Einige Ratsmitglieder äußerten deshalb Sorge um die Sicherheit der Kinder. Hier besteht offenkundig noch Diskussionsbedarf. Am Ende ging das Gremium aber mehrheitlich mit. Im kommenden Sommer sollen die Bauarbeiten beginnen.