Inzlingen Kurzweilig und abwechslungsreich

Zwar haben in den vergangenen beiden Jahren einige Kinder aufgrund der Coronabeschränkungen die Musikgruppen verlassen, aber es gab in dieser Phase sogar ein paar Neuzugänge. So proben derzeit 65 Mädchen und Jungen in mehreren Formationen. Diese stellten sich am Sonntagnachmittag in der Erstelhalle vor.

Den Beginn des musikalischen Programms gestaltete das Jugendorchester. Rund zwei Dutzend Nachwuchsmusiker spielten unter Leitung von Elisabeth Baader ein kurzweiliges und in seiner Zusammenstellung recht abwechslungsreiches Programm. Alle Instrumentengruppen traten dabei in charakteristischer Weise hervor.