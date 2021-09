Inzlingen Manchmal sind kleine Baumaßnahmen hocheffektiv

Der Hydrologe wies auch auf „Bausünden“ hin, wie die Unterführung in der Schlossstraße, die an dieser Stelle völlig ungeeignet sei. Aber die Gemeinde könne nicht an einer Stelle Schutzmaßnahmen ergreifen, die dann an anderer Stelle wiederum für Schäden sorgten. Die öffentliche Hand müsse für gleichmäßigen Schutz sorgen. Oberstes Gebot sei es, zu verhindern, dass Wasser über die Straßen ins Dorf fließe.

Effektiver Hochwasserschutz sei teuer, bekannte Blau. Man hoffe, dass sich die Gemeinde Riehen als „Unterlieger“ möglicherweise an Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise dem Bau von Regenrückhaltebecken beteilige. Blau wies am Ende Vorwürfe eines Zuhörers zurück, in der Gemeinde sei nichts in Sachen Hochwasserschutz passiert.