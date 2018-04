Inzlingen Mehr Platz zum Toben und Spielen

Der Gartenbereich der katholischen Kita St. Elisabeth in Inzlingen kann durch die bestehende Hanglage nicht optimal genutzt werden. Seit mehreren Jahren wird an eine Umgestaltung gedacht. Diese rückt nun in greifbare Nähe.

Inzlingen. Inzwischen wurde ein Konzept entwickelt, welches eine Geländemodellierung, die der Hanglage vollständig Rechnung trägt, vorsieht. Die neue Konzeption für das Außengelände soll dabei den ganz kleinen, aber auch den älteren Kindern gerecht werden.

Förderverein gibt selbst 10 000 Euro

Mithilfe neuer Spielgeräte sollen den Kindern neue Bewegungs-, Spiel- und Spaßmöglichkeiten geboten werden. Ist alles fertig, können die Kinder nach Herzenslust spielen, toben, klettern, sich ausruhen, lernen, lachen und Dinge entdecken. Die Kleinsten erhalten zudem einen eigenen kleinen Garten, in dem sie auf Entdeckungsreise gehen können.

Da für den Umbau des Gartenbereichs noch finanzielle Mittel fehlen, hat sich der Förderverein der Kita, der selbst 10 000 Euro für die Umsetzung aufbringen wird, kürzlich mit einer Spendenanfrage an die Volksbank Dreiländereck gewandt. Das Kreditinstitut sagte gerne zu und stellt für den Umbau des Außenbereichs 1000 Euro bereit, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Scheck übergeben

Vor wenigen Tagen wurde die Spende – symbolisiert durch einen großen Scheck – von Andreas Rühle, Marktbereichsleiter Filialen, und Lukas Maraun, Filialleiter Inzlingen, an die Erzieherinnen und Kinder der Kita St. Elisabeth übergeben. Da war die Freude groß.

Der Kindergarten bietet aktuell drei Gruppen mit Kindern im Alter von einem bis sechs Jahren eine Halbtags- sowie eine Ganztagsbetreuung an.