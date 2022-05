Für die Kinder war es eine Herzensangelegenheit und selbstverständlich, dass sie sich für ihre neuen Mitschüler und deren Familien einsetzen, da sie von Anfang an ein soziales Miteinander gewohnt sind, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Denn durch das an der Buttenbergschule praktizierte „Patenkonzept“ lernen sie seit der ersten Klasse, sich gegenseitig zu unterstützen und füreinander da zu sein.

Nur an ganz wenigen Schulen in Baden-Württemberg gibt es dieses besondere Modell der Jahrgangsmischung, in dem die Kinder der Klassenstufen 1 und 3 beziehungsweise 2 und 4 zusammen als feste Klassen gemeinsam lernen und Gemeinschaft erleben.