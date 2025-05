Inzlingen: Muchenberger will Bürgermeister bleiben

„Ich möchte mich gern weiterhin mit meinem Wissen, meiner großen Erfahrung aus vielen Jahren in der Kommunalverwaltung und aufbauend auf dem bisher gemeinsam Erreichten mit voller Kraft für unsere schöne, landschaftlich geprägte Gemeinde einsetzen. Die Arbeit bereitet mir viel Freude. Inzlingen, an der Stadtgrenze zu Basel, mit großem Wohn-, Lebens- und Erholungswert, ist meine Heimat. Unser Dorf hat ein gutes Miteinander und eine lebendige Dorfgemeinschaft, die mit in der Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements begründet ist“, erklärt Muchenberger. Dies und vor allem das gute wie konstruktive Miteinander im Gemeinderat, in der Bürgerschaft, mit den Vereinen und Institutionen sei stets Ansporn für seine Arbeit gewesen und habe ihm zugleich den nötigen Rückhalt gegeben.

Wichtig sei ihm auch in Zukunft, sich gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Bevölkerung für eine weitere gute Entwicklung der Gemeinde einzusetzen. Zusammen mit dem Gemeinderat, der Bürgerschaft, dem Handel, Handwerk und Gewerbe, der Landwirtschaft, der Feuerwehr, den Vereinen sowie Institutionen und den Mitarbeitern der Gemeinde habe er für Inzlingen viel erreichen und umsetzen sowie anstoßen können, so Muchenberger. Gerade die Investitionen im Bereich der Bildung, wie dem Ausbau der Kinderbetreuung über viele Jahre und zuletzt der Schule, habe die Gemeinde zukunftsfest gemacht und die Einwohnerzahl wieder stabilisiert. Eine behutsame Abrundung der Bebauung, die Investitionen in Infrastruktur und die Sicherheit - Feuerwehr und Hochwasserschutz - sowie den Klimaschutz habe ebenso zu einer positiven Entwicklung beigetragen, so Muchenberger.