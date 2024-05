Nach 46 Jahren und neun Monaten Dienst in der Bundeszollverwaltung musste sich der Leiter des Hauptzollamts Lörrach, Matthias Heuser, von Zollamtsrat Peter Mutschler aus Inzlingen verabschieden, der mit Ablauf April in den Ruhestand eingetreten ist. Mit der Ruhestandsurkunde bedankte sich Heuser nicht nur für die langjährigen treuen Dienste. Besonders hob er auch Mutschlers Zuverlässigkeit und seine Kollegialität, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Aufgabenbereichen des Hauptzollamts Lörrach, hervor.