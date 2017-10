Inzlingen Neue Impulse für die Betreuungsarbeit

23:35 Jamaika einigt sich auf Einhaltung der "Schwarzen Null"

23:15 DFB-Pokal: Favoritensiege für Dortmund und Frankfurt

Berlin - Mit einem souveränen 5:0 beim Drittligisten 1. FC Magdeburg ist Borussia Dortmund am Abend ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Auch Eintracht Frankfurt hatte mit einem 4:0 bei Viertligist 1. FC Schweinfurt 05 wenig Mühe. Die anderen Ergebnisse: FSV Mainz 05 - Holstein Kiel 3:2 n.V., SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt 1:3, Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 0:1, SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04 1:3, Bayer Leverkusen - Union Berlin 4:1 und SC Paderborn - VfL Bochum 2:0.

23:03 Weidel fordert Lossagen der Muslime von der Scharia

22:59 Jamaika-Parteien bekräftigen solide Haushaltsführung

Berlin - CDU, CSU, FDP und Grüne haben ihre Absicht einer soliden Haushaltsführung bekräftigt. In diesem Punkt habe bei den ersten detaillierten Verhandlungen zum Themenblock "Finanzen, Haushalt, Steuern" grundsätzliche Einigkeit bestanden. Das erfuhr die dpa aus Teilnehmerkreisen. Konkrete Vereinbarungen wurden bislang nicht bekannt. Es habe eine "normale, sachorientierte Diskussion gegeben, die Grundgemeinsamkeit möglich machen könnte", hieß es. Zum ersten Mal sprachen die möglichen Jamaika-Koalitionäre ausführlich über Geld, jetzt geht es noch um Europa.

22:55 Quartalsberichte treiben Dow erneut auf Rekord

New York - Starke Unternehmensberichte haben dem Dow Jones den Treibstoff für einen neuen Rekordstand geliefert. Der Leitindex stieg in der Spitze bis auf 23 485,25 Punkte. Im Oktober hat er damit nun schon an 15 von 17 Handelstagen neue Bestmarken aufgestellt. Letztlich ging er 0,72 Prozent höher bei 23 441,76 Zählern aus dem Handel. Der Euro legte im ruhigen Handel etwas zu. Zuletzt wurden 1,1762 Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt.