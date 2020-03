Inzlingen Nur noch im Notfall aufs Rathaus gehen

Was die Grenze zur Schweiz betrifft: Auch die Eidgenossen haben inzwischen ein Einreiseverbot erlassen. Zwar ist der Grenzübertritt am Zollamt Inzlingen schon seit Montagabend nicht mehr erlaubt, die von deutscher Seite aufgestellten Absperrbaken waren für Fußgänger und Radfahrer jedoch kein Hindernis. Mittlerweile sieht es anders aus. Die Schweizer haben den Grenzübergang mit Bauzäunen verriegelt.

Nach wie vor weisen Schilder auf die für Berufspendler und Warenströme geöffneten Grenzübergänge in Stetten und Grenzach hin. Mehr als jeder dritte Inzlinger Arbeitnehmer hat somit deutlich längere Arbeitswege. Ohne triftigen Grund – ein solcher ist beispielsweise die Fahrt zur Arbeitsstelle im Nachbarland – wird niemand mehr in die Schweiz eingelassen.

Dass der Grenzübergang zu Riehen komplett geschlossen werden würde, hat Muchenberger nach eigener Aussage am Sonntagabend von Landrätin Marion Dammann erfahren. Sie habe ihn angerufen und ihm mitgeteilt, dass die Bundespolizei nur am Montag kontrollieren und danach den Übergang schließen würde – aus Kapazitätsgründen. Muchenberger hätte gehofft, dass der Zoll weiterhin – mit Personal – geöffnet bleiben würde, alleine schon des öffentlichen Nahverkehrs wegen. Bekanntlich endet die Buslinie 3 aus Richtung Lörrach wegen der Sperrung nun schon an der Grenze in Inzlingen. Die Schweizer Buslinie 35, die sonst am Inzlinger Zoll auf deutscher Seite wendet, ist ebenfalls gekappt. Und zwar bereits weiter unten im Tal, weil es oben am Zoll auf Schweizer Seite keine Wendemöglichkeit gibt.