Inzlingen Ohne Anni Mohr gäbe es in Inzlingen kein Rotes Kreuz

Für Cornelia Saner teilte Erich Hildebrand mit, dass die Yoga-Gruppe derzeit mit 18 Teilnehmern an zwei Terminen aktiv ist. Veronika Hildebrand berichtete, dass die Seniorengymnastik sich inzwischen ebenfalls wieder mit zehn Teilnehmern zwischen 80 und 92 Jahren trifft.

Finanzen

Erstmals in seiner 35-jährigen Amtszeit musste Schatzmeister Ewald Saner ein kleines Minus für das Geschäftsjahr 2021 vermelden, da, neben der Werbeaktion, ein neuer Defibrillator für die Gemeinde beschafft worden war.

Hilfe für Wischgorod

Eine Spende für Bedürftige aus Inzlingen konnte nach langer Suche nun ausbezahlt werden. Da die Suppenküche in Lörrachs ukrainischer Partnerstadt Wischgorod seit Jahrzehnten unterstützt wurde, ging ein Unterstützungskonvoi mit einer dreistelligen Summe an Versorgungspaketen aus Inzlingen im Wert von 10 000 Euro in die ukrainische Stadt, wie Günter Boll für den Kreisverband erläuterte.

Wahlen

Bis auf die Beisitzer Roland Meier und Klaus-Dieter Krawitz, welche seit der Gründung 1987 dem Vorstand angehörten, stellten sich alle Mitglieder zur Wiederwahl. Erich Hildebrand und Stellvertreterin Sandra Bock leiten somit für vier weitere Jahre den Inzlinger Ortsverein.

Ehrungen

Es gibt Namen, die sind sofort mit einem Verein zu verbinden. In Inzlingen steht der Name „Mohr“ für das Rote Kreuz. Vor mehr als 35 Jahren haben die passionierten Lörracher DRK-Mitglieder Ludwig und Anna Mohr im Waieland den damaligen Bürgermeister Erich Hildebrand dazu bewegen können, einen eigenen Ortsverein zu gründen. Das geschah dann am Weltrotkreuztag, dem 8. Mai 1987. Trotz des frühen Todes Ludwig Mohrs blieb „Anni“ über Jahrzehnte aktiv. In der Mitgliederversammlung des Ortsvereins erhielt sie nun die Auszeichnung für 40-jährige Mitgliedschaft. Als Führungskraft, als Ausbilderin und zuletzt als Leiterin der Blutspendegruppe: Anni Mohr war stets aktiv für das DRK. „Sie ist das Gesicht der Blutspende im Landkreis“, attestierte der DRK-Kreisvorsitzende Günter Boll anerkennend.

Ortsvereinschef Hildebrand erhob sich extra zur Laudatio und dankte Mohr auch persönlich: Die finanziell gute Situation des Ortsvereins habe das Engagement der Familie Mohr als Grundstein, die ihre Aufwandsentschädigung für Kurse stets der Organisation überlassen hatte.

Doch auch der Gründungsvorsitzende erhielt von Boll eine Auszeichnung, denn Hildebrand ist seit 35 Jahren Mitglied. Die weiteren Personen der ersten Stunde waren Klaus-Dieter Krawitz, Roland Bühler, Ewald Saner und Roland Meier, welche ebenfalls Anstecknadeln und ein Weinpräsent erhielten.

Die Auszeichnung für 25 Jahre erhielt Lothar Altmann. Für zehn Jahre ehrte Boll Sandra Bock.

Mitglieder: 307

Kontakt: DRK-Vorsitzender Erich Hildebrand, Tel. 07621/ 3575, E-Mail: 1.vorsitzender @drk-inzlingen.de