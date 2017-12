Inzlingen Polizei sucht roten Kleinbus

Inzlingen. Nach einem folgenschweren Unfall am Freitag auf der B 316 sucht die Polizei nach einem roten Kleinbus. Dieser fuhr zwischen 12.30 und 13 Uhr von Degerfelden in Richtung Lörrach beziehungsweise Inzlingen. Dabei überholte der Fahrer einen grauen Mazda, den eine 32-jährige Frau steuerte. Als plötzlich Gegenverkehr auftauchte, scherte der Kleinbus abrupt ein und zwang die Mazda-Fahrerin zu einer Gefahrenbremsung, wie die Polizei mitteilt. Gleichzeitig lenkte die Frau nach rechts, geriet aufs Bankett und krachte in die Leitplanken.

Die Mazda-Fahrerin blieb unverletzt; an ihrem Auto entstand mit etwa 5000 Euro aber beträchtlicher Schaden. Der Fahrer des roten Kleinbusses hielt kurz an, fuhr dann aber davon und beging somit Unfallflucht. Die Polizei sucht nach ihm und bittet um Hinweise an das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176 500.