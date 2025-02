Inzlingen: Postagentur schließt Ende Februar

Zum 1. März hat Stefan Berger jedoch seinen Vertrag mit dem Gelben Riesen gekündigt. Aufwand und Ertrag hätten in keinem wirtschaftlichen Verhältnis mehr zueinander gestanden, wie er auf Nachfrage beklagt. Der Landmarkt-Betreiber spricht von finanziellen Kürzungen von rund 50 Prozent, welche die Deutsche Post Anfang 2024 vorgenommen habe. Für ihn sei daraufhin abzusehen gewesen, dass er die Postagentur so nicht mehr länger betreiben könne.

Wie es mit den Postdienstleistungen in der Wasserschlossgemeinde weitergeht, steht vorerst in den Sternen, wie Bürgermeister Marco Muchenberger in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend ausführte. Es sei bekanntlich nicht einfach, einen neuen Agenturpartner für die Post in Inzlingen zu finden. Das Unternehmen habe die Gemeinde dafür um Mithilfe gebeten, sagte Muchenberger.