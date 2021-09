Inzlingen Reges Interesse an „Naturfüchsen“

Eine durchweg positive Bilanz zog bei der Versammlung Stephan Berger für die „Naturfüchse“. Gemeinsam mit Tim Westermann haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, mit Kindern und Jugendlichen die Natur zu erforschen, Wald und Wiese zu durchstreifen und vielerlei Freiluft-Aktivitäten anzubieten. Sowohl Stephan Berger als auch Tim Westermann berichteten von einer langen Warteliste, so groß sei das Interesse für die Gruppe der Naturfüchse.

Finanzen

Von einem Fehlbetrag in der Kasse des „Mäuslehäusle“ berichtete Kassiererin Katja Reinl. Sie verwies darauf, dass dies den vielen Ausfällen an Veranstaltungen während der Corona-Krise geschuldet sei. Bürgermeister Marco Muchenberger verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass jedoch vereinbart sei, dass die Gemeinde den Fehlbetrag ausgleichen würde, um auch weiterhin die wertvolle Arbeit des „Mäuslehäusle“ zu unterstützen.

Marco Muchenberger überbrachte daher auch den Dank der Gemeinde und des Gemeinderats für die geleistete Arbeit.

Ausblick

Auf einen definitiven Blick in die Zukunft verzichtete bei der Hauptversammlung die Vorsitzende Alexandra Westermann. Sie sagte, alles unterliege den Corona-Bedingungen, so dass man lediglich das machen könne, was aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Auflagen auch tatsächlich möglich ist.

Einen kleinen Ausflug planen jedoch die „Naturfüchse“ noch in diesem Jahr, während ein gemeinsames „Goldwaschen“ an der Wiese zu einem weiteren Abenteuer werden soll.

Wahlen

1. Vorsitzende: Alexandra Westermann (wie bisher); 2.Vorsitzende: Daniela Rüdlin (wie bisher); Kassiererin: Jenny Wrobel (für Katja Reinl); Kassenprüferin: Katja Reinl

Mitglieder: 97 und zwei Fördermitglieder

Kontakt: „Mäuslehäusle“, Verein für Kinder und Jugend, Oberer Baselblick 5, 79594 Inzlingen, Tel. 0170 / 669 65 34, E-Mail info@maeuslehaeusle.de

Internet: www.maeuslehaeusle.de