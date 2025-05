Inzlingen: Schnell und zuverlässig

Zunächst stellte Sophia Heiny von Badenova technische Einzelheiten dazu vor. Die bisherigen Wasserzähler messen den Verbrauch mechanisch mit einem Flügellaufrad und müssen individuell abgelesen werden. Die neuen Zähler arbeiten digital, das heißt, die Wassermenge wird mittels Ultraschall registriert. Dies erfolge dann wesentlich genauer.

Vor allem aber übermittelten sie die Messdaten per Funk, sodass der Aufwand für das Ablesen entfällt. Bei der Übertragung würden die Daten verschlüsselt, hieß es weiter. Rückschlüsse auf persönliches Nutzungsverhalten seien nicht möglich. Allerdings führe die digitale Verbrauchserfassung auch dazu, dass bisher oft unbemerkte Verluste eher auffielen, denn aus den in kurzen Takten per Ultraschall erfassten Werten werde ein Durchschnittsverbrauch errechnet.