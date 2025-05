Ein herzliches Dankeschön an eine Zuhörerin: Damit begann die jüngste Sitzung des Inzlinger Gemeinderats. Bürgermeister Marco Muchenberger begrüßte besonders Christa Kunzelmann. Am 21. Mai waren es nämlich genau 50 Jahre, dass die rührige Einwohnerin sich erstmals in diesem Gremium mit Fragen aus der Bürgerschaft zu Wort meldete. Außerdem brachte sie immer wieder Anliegen vor, die viele Einwohner bewegen. Gleich ob überquellende Abfallbehälter, verstopfte Gullys, aggressive Krähen auf dem Friedhof, abgestellte Schrottfahrräder oder besonders schön gestaltete Grünanlagen: Christa Kunzelmann bringt alles zur Sprache. Der Bürgermeister dankte ihr für dieses Engagement. Auch wenn nicht alles sofort geklärt werden könne, so seien die Hinweise und Anregungen vielfach auch weit über den eigentliche Anlass hinaus zur Handlungsanregung geworden. Wertvoll seien die zahllosen Hinweis auch deshalb, weil Christa Kunzelmann stets freundlich auf Missstände hinweise und weil sie viele davon von anderen Einwohnern an sie herangetragen werden. Sie sei sogar so korrekt, dass sie, wenn sie doch einmal wegen anderer Verpflichtungen nicht zur Gemeinderatssitzung kommen könne, sich vorher bei der Verwaltung entschuldigt.