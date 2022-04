Inzlingen Sporthalle ist wichtigstes Thema

Ein außergewöhnlicher Überschuss konnte erwirtschaftet werden, so Coenen. Verantwortlich dafür seien ein beachtlicher Zuschuss der Gemeinde, größere Spenden und der Ausfall des Trainingsbetriebs Die Kassenprüfer Henning Piram und Stefan Frey empfahlen die Entlastung.

Wahlen

Bürgermeister Marco Muchenberger leitete die Vorstandswahlen. „Das Vereinsleben hat in den letzten Jahren, auch durch die fehlende Halle, gelitten“, sagte er. Er hoffe, dass die Gemeinschaft im Verein wieder zusammen kommen werde. Sein Dank galt allen Abteilungsleitern, Trainern und den Eltern. Für den langjährigen Vorsitzenden und Geschäftsführer Martin Coenen wurde Thomas Kunzelmann einstimmig gewählt. Stellvertretende Geschäftsführerin ist Johanna Rütschle. Sonja Villinger ist für die Finanzen zuständig, Vorstand Kultur wurde Daniel Frey, Jugendleiter Michael Schleicher, Passivbeisitzer Marco Baldrich. Zum Ältestenrat wurde der Ehrenvorsitzende Roland Meier gewählt, und Angelika Villinger ist Vorstand Sport. Neuer Kassenprüfer wurde Olaf Andris.

Satzungsänderung

Einstimmig wurde beschlossen, dass der Gesamtvorstand zukünftig mit mindestens sieben, statt wie bisher mit neun Mitgliedern, beschlussfähig ist. Ebenso ist die Anzahl der Sitzungen nicht mehr festgelegt.

Neubau der Sporthalle

Katrin Baldrich, die Vorsitzende des Bauausschusses, stellte die aktuelle Situation und die grobe Planung rund um den Neubau der SVI-Halle dar. Zwei Standorte standen anfänglich zur Debatte. Geplant werde für den ursprünglichen Standort. Mit den Anwohnern wurde gesprochen. Demnach wird keine Mehrzweckhalle, sondern eine reine Turnhalle geplant. Vermietungen an Private oder Externe werden nicht möglich sein. Die Zufahrt zum Gebäude soll von Norden her geschaffen werden. Die Richtlinien zur Präzisierung der Anzahl und Größe von Veranstaltungen seien in der Bauanfrage berücksichtigt worden. Es wird ein Schallschutzgutachten geben. Möglicherweise gibt es Oberlichter nach Südwesten, die eine natürliche Entlüftung in der Nacht möglich machen. Ganz wichtig sei der Starkregenschutz. Hier ist eine Berme geplant. Auch die umliegenden Häuser sollten mit einer solchen geschützt werden.

Weiter habe es Einwendungen im Bereich des Brandschutzes gegeben. Die Lage des Baufensters werde jedoch maßgeblich vom Bebauungsplan bestimmt. Der entscheidende Punkt seien aber die Kosten, die bisher mit 1,5 Millionen berechnet wurden. „Noch sind wir nicht soweit, die tatsächlichen Kosten darzustellen“, sagte Baldrich. Die derzeitige Kostensteigerung mache das schwer. Vermutlich im Herbst gebe es eine Info-Veranstaltung. Erst danach werden die Mitglieder abstimmen, ob die SVI-Halle gebaut wird oder nicht.

Der neue Vorsitzende Thomas Kunzelmann geht die Herausforderung des Hallenbaus voller Zuversicht an. Er will einen Vereinsinvestitionsplan für die kommenden fünf Jahre zusammenstellen. Fördertöpfe müssten gesucht werden. Geplant ist eine Spendenaktion, er könne sich auch vorstellen, dass die Halle mit viel Eigenarbeit sowie einem phasenweisen Aufbau zustande kommt. Wichtig sei auch, neue Passivmitglieder zu suchen, neue Gruppenleiter zu finden und deren Ausbildung zu fördern. „Die aktiven Fußballer haben nichts von einer Halle“, so eine Stimme aus der Mitgliederversammlung. Kunzelmann hielt dem entgegen: „Die SVI-Halle ist wichtig für den Sportverein Inzlingen“. Über die Ehrungen berichten wir noch.