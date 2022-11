„Alle waren sehr aufgeregt, denn am Abend haben wir uns am Langmatthof getroffen. Es sind viele Kinder mit ihren Familien gekommen, und schon in der Dämmerung konnte man die selbstgebastelten Laternen leuchten sehen“, berichtet Sütterlin. Sie eröffnete den Umzug, der mit einem kleinen Schattenspiel begann, das von Anja Dörner vorgelesen wurde. Und alle Kinder waren gespannt, was in der Geschichte vom St. Martin passiert. Den Umzug führte die Feuerwehr Inzlingen an, gleich hinten dran St. Martin auf seinem Ross (Marie Piram auf Pony Lilly) sowie die Familien und das Team von der Kita St. Elisabeth.