Inzlingen Stehende Ovationen für Bachthaler

1989 wurde Bachthaler erstmals und danach noch weitere sechs Male in den Gemeinderat gewählt. Dabei konnte er insgesamt fünf Mal bei den Gemeinderatswahlen die meisten Wählerstimmen auf sich vereinigen, was, so Muchenberger, ein sehr großes Vertrauen der Bürger zeige. Bachthaler wurde von 2004 an in Folge zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt, er war Mitglied in den beratenden Ausschüssen Verwaltung und Finanzen sowie Landwirtschaft und Forsten des Gemeinderates.