Inzlingen Suche nach Erdwärme geplant

Rückblende: Basel

So war es im Jahr 2006 in Basel darum gegangen, kaltes Wasser unter Druck fünf Kilometer tief in die Erde hinein zu pumpen. Der Wasserdruck sollte den Granit im Boden zerklüften, damit das hinabgepumpte Wasser durch das heiße Gestein zirkulieren und an anderer Stelle wieder abgepumpt werden könnte. So einfach die Idee in Basel. Mit fatalen Folgen.

Denn als am 8. Dezember 2006 rund 12 000 Kubikmeter Wasser in den Boden eingeleitet worden waren, bebte danach die Erde und es gab einen lauten Knall. Es folgten mehrere Erdstöße mit Stärken bis zu 3,4 auf der Richterskala, die auch im Raum Lörrach/Inzlingen zu spüren waren. Und das Basler Projekt war beendet.

Rückblende: Staufen

Beim Spaziergang durch die Altstadt von Staufen kann man heute an etlichen Gebäuden Hebungsrisse bewundern. Diese entstehen, weil sich das Gelände unter der Stadt als Folgen von Geothermiebohrungen seit rund 16 Jahren anhebt. Denn die Bohrungen hatten eine Verbindung zwischen einer Schicht mit unter hohem Druck stehendem Grundwasser und einer darüber liegenden Gipskeuperschicht geschaffen. Das Wasser erreichte den in der Schicht eingelagerten Anhydrit und dieser begann sich in Gips umzuwandeln. Bei dieser Umwandlung kann sich das Volumen um bis zu 60 Prozent erhöhen. Folge: Die Erde drückt nach oben, und Staufen hebt sich an.

Thermalwasser nutzen

Derartige Risiken und Folgen seien bei den nun rund um Lörrach geplanten geplanten Erkundungen zum Thema Erdwärme ausgeschlossen, ist Muchenberger überzeugt. „Hier soll es ja genau andersherum laufen“, hält Muchenberger fest. So werde kein Wasser unter hohem Druck in die Erde gepumpt, sondern einfach vorhandenes Thermalwasser gefördert. „Quasi wie für ein Thermalbad auch“, zieht der Inzlinger Rathauschef einen anschaulichen Vergleich. Das Vorkommen von in gewissem Sinne gefährlichen Bodenschichten wie im Falle Staufens könne man heutzutage obendrein leicht prüfen.

Bei dem Vorhaben von badenovaWärmeplus sei daher keineswegs mit Erdstößen, sich hebenden Erdschichten oder anderen Schaden verursachenden Ereignissen zu rechnen. „Geothermie ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Baustein im Rahmen der Wärmewende“, ist der Inzlinger Bürgermeister überzeugt.