Mehr als vier Jahre ist es her, dass die SVI-Halle in Flammen aufgegangen ist. Der wohl durch einen technischen Defekt verursachte Brand ließ nur noch einen Trümmerhaufen übrig. Im Dorf flossen viele Tränen, das Entsetzen war groß. Doch der SVI will noch dieses Jahr am bisherigen Standort im Gewann „Horland“ eine neue bauen. Diese freudige Kunde hatte Vorsitzender Thomas Kunzelmann bei der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im Gepäck.