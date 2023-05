Inzlingen Symphis blicken auf bombastische Fasnacht zurück

Rückschau

Ein erster Höhepunkt war die Teilnahme am Sommerfestival der Narrengilde Lörrach. Kurz danach stand bereits die Wiederaufnahme des Probebetriebs an. Auch am Waiefescht des Musikvereins Inzlingen konnten die „Symphis“ wieder bedienen und so das Kostümkonto aufbessern.

Ein paar neue, aber auch die alten Lieder haben die Musiker dann im Rahmen ihres Fasnachtsauftakts am ölfde Ölfde vor der Pfarrschüre und reichlich Publikum zum besten gegeben. Weitere tolle Erfahrungen schlossen sich an, als die „Symphis“ selbst Gast bei Veranstaltungen befreundeter Guggemusiken waren. Das Saison-Highlight war aber schon im Rahmen der Vorfasnacht der eigene Guggeball mit Präsentation des neuen Kostüms „The Symphi Circus“. Wer an diesem Abend dabei war, erinnert sich an eine komplett ausverkaufte, aufwendig dekorierte Erstelhalle, in der eine bombastische Stimmung herrschte. Am Freitag danach ging es mit der Schulstürmung und der Inzlinger Dorffasnacht weiter. Das Hauptfasnacht-Wochenende verbrachten die „Symphis“ mal wieder in Dahn.