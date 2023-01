Inzlingen Symphis-Guggeball in Inzlingen

Vielversprechend ist schon das Motto des Guggeballs: „Was soll der Circus?“. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung bietet es viel Raum für Spekulationen. So vor allem in Bezug auf die Kostümpräsentation der Schlösslisymphoniker, die gegen 20.15 Uhr fulminant in Szene gesetzt werden soll. Viele Guggemusikfans haben daher bereits in den zurückliegenden Tagen versucht das Geheimnis zu lüften, in welchem neuen Outfit sich die Symphis wohl heute präsentieren werden.