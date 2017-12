In der Kirche St. Peter und Paul in Inzlingen findet heute, Donnerstag, eine Andacht mit Liedern aus Taizé statt. Beginn ist um 19 Uhr. Für die Gastgeber der Jugendlichen, die am Taizé-Treffen über Neujahr in Basel teilnehmen, gibt es im Anschluss ab 19.30 Uhr im Pfarreiheim einen Informationsabend. Foto: Tim Nagengast